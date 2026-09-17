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Отдал квартиру бывшей жене и остался без детей: личная драма звезды «Варианта „Омега“» Игоря Васильева

Отдал квартиру бывшей жене и остался без детей: личная драма звезды «Варианта „Омега“» Игоря Васильева

На экране и сценических подмостках Игорь Васильев казался абсолютным аристократом — сдержанным, по-европейски элегантным и безупречно воспитанным.

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