Politico: слова Трампа о создании Сил ИИ застали техотрасль врасплох

Заявление американского президента Дональда Трампа о планах создать Силы искусственного интеллекта стало неожиданностью для технологической отрасли США, сообщила газета Politico со ссылкой на представителей индустрии.
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