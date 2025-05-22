ЦТАК: при спуске на воду эсминца в КНДР произошла серьезная авария

Крупная авария произошла в КНДР во время спуска на воду нового эсминца водоизмещением 5 тысяч тонн. Инцидент произошел 21 мая на судостроительном заводе в Чхонджине в присутствии лидера страны Ким Чен Ына, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).