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Готовивших атаку на храм в Дагестане вдохновили теракты в Махачкале и Дербенте

Готовивших атаку на храм в Дагестане вдохновили теракты в Махачкале и Дербенте

Арестованные в Дагестане по подозрению в подготовке теракта трое жителей Каспийска руководствовались примером боевиков, которые 23 июня устроили теракты в Махачкале и Дербенте, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленный о ходе расследования источник.

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