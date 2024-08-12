Готовивших атаку на храм в Дагестане вдохновили теракты в Махачкале и Дербенте

Арестованные в Дагестане по подозрению в подготовке теракта трое жителей Каспийска руководствовались примером боевиков, которые 23 июня устроили теракты в Махачкале и Дербенте, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленный о ходе расследования источник.