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ГТРК Татарстан

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Без снимков, и без денег: жительницу Казани пригласили на несуществующую фотосессию

Вместо эффектных кадров — минус на счету.  К нам в редакцию обратилась жительница Казани, которой якобы фотограф предложила сделать снимки в интерьерах фотостудии, правда позже выяснилось, что локация вымышленная.

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