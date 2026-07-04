Без снимков, и без денег: жительницу Казани пригласили на несуществующую фотосессию

Вместо эффектных кадров — минус на счету. К нам в редакцию обратилась жительница Казани, которой якобы фотограф предложила сделать снимки в интерьерах фотостудии, правда позже выяснилось, что локация вымышленная.
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