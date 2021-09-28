Минфин США объявил об истощении внутренних ресурсов

Ресурсы Минфина США полностью исчерпаются уже после 18 октября, если Конгресс к этому времени не поднимет потолок государственного долга или не приостановит лимит заимствований, чтобы не допустить дефолта.
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