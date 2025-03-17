Второй долговой кризис: к чему приведут военные заимствования в ЕС

Новоизбранному канцлеру Германии Фридриху Мерцу удалось достичь предварительного согласия партии «Зеленых» на масштабную инвестиционную программу, которая будет включать в себя инфраструктурные расходы на полтриллиона евро.
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