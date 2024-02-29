Анастасия Ракова рассказала о новых интерактивных тетрадях по физике и химии в МЭШ

Внутри новинки – задания и теоретическая информация на соответствующие темы Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по социальному развитию, объявила москвичам о появлении новых интерактивных тетрадей по химии и физике в библиотеке МЭШ.
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