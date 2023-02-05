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Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ за сутки 46 раз обстреляли территорию республики

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ за сутки 46 раз обстреляли территорию республики

За последние сутки со стороны Вооруженных сил Украины территория ДНР была обстреляна 46 раз. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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