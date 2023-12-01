15 самых пугающих железных дорог на карте мира

Железные дороги бывает прокладывают в самых невероятных местах. Пути идут на высоте в 3 000 метров, уходят глубоко в горы и даже пересекают взлётные полосы — страшно на таких железных дорогах бывает даже машинистам.
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