С миру по нитке
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С миру по нитке

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15 самых пугающих железных дорог на карте мира

15 самых пугающих железных дорог на карте мира

Железные дороги бывает прокладывают в самых невероятных местах. Пути идут на высоте в 3 000 метров, уходят глубоко в горы и даже пересекают взлётные полосы — страшно на таких железных дорогах бывает даже машинистам.

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