Инфляционные ожидания россиян снизились

В марте инфляционные ожидания населения России на ближайшие 12 месяцев снизились на 0,8 п.п., до 12,9% по сравнению с февралем, следует из опроса «инФОМ», проведенного по заказу Банка России с 3 по 13 марта.
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