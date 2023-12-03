Трамп заявил о «крестовом походе» против Байдена

Он намерен баллотироваться на второй срок.фото: wikipedia.org--> Бывший президент США Дональд Трамп назвал своё возвращение в большую политику и участие в президентских выборах «праведным крестовым походом» против действующего главы государства Джо Байдена.
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