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Трамп заявил о «крестовом походе» против Байдена

Трамп заявил о «крестовом походе» против Байдена

Он намерен баллотироваться на второй срок.фото: wikipedia.org--> Бывший президент США Дональд Трамп назвал своё возвращение в большую политику и участие в президентских выборах «праведным крестовым походом» против действующего главы государства Джо Байдена.

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