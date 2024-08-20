Larian показала ещё один отрывок из злой концовки Baldur's Gate 3 с участием Тёмного С...

Larian показала ещё один отрывок из злой концовки Baldur's Gate 3 с участием Тёмного СоблазнаВ следующем месяце Baldur’s Gate 3 получит долгожданный патч #7, добавляющий динамический разделенный экран в кооперативной игре, официальный набор инструментов для моддинга и – что самое важное для некоторых игроков – расширенные и улучшенные концовки… источник.