Школьницы из Северного стали призёрами хакатона «Вызов принят»

В столице состоялся финал хакатона «Вызов принят», организованного Московским дворцом пионеров. В результате напряжённой работы и творческого поиска второе место заняли ученицы школы№ 2044 в Северном районе Элина Мусаева и Валерия Львова.
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