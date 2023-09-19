Бекхан Оздоев: «День оружейника отмечаем в отличной форме»

Индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Госкорпорации Ростех, председатель совета директоров концерна «Калашников» Бекхан Оздоев по случаю Дня оружейника рассказал о реализации гособоронзаказа в условиях СВО.