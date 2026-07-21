Предотвращен теракт в Тюмени

В Тюмени предвотращен теракт. Террорист ликвидирован при задержании.Предотвращен теракт в ТюмениВ Тюменской области возбуждено уголовное дело по фактам подготовки к террористическому акту и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
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