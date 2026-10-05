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Царьград

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Подготовка санитарного режима в Москве из-за чумы: правда или слух?

Подготовка санитарного режима в Москве из-за чумы: правда или слух?

Проверяем информация о том, что Москва якобы готовится к введению экстренного санитарного режима из-за чумы.

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