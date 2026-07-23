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Названы причины потери интереса туристов к Калининграду

Названы причины потери интереса туристов к Калининграду

В летнем сезоне 2026 Калининград потерял туристов из-за аномальной жары и сложной логистики. Причины спада интереса россиян к этому городу назвал в беседе с НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.

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