Сечин: ЕС потратил на замещение газа из России более 630 млрд долларов

Стало известно, сколько страны Евросоюза потеряли сократив импорт российских энергоносителей. Новыми данными поделился глава "Роснефти" Игорь Сечин на полях Петербурского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).
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