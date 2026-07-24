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Царьград

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Похудела на 30 кг: женщина потратила все деньги на пластическую операцию и умерла через 2 часа

Похудела на 30 кг: женщина потратила все деньги на пластическую операцию и умерла через 2 часа

Хирургическое вмешательство планировалось примерно на семь часов.31-летняя колумбийка Сара Милена Эчеверрия Альсендро, скончалась во время пластической операции через несколько часов после ее начала.

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