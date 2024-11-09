Мир ржот,как Европа вцепилась в чужую страну и корчат из себя "благодетелей" естественно не за так,а за территории!

Мало не покажется, ни кто их задеть не бкдет

НЭ

Наталья Эрнст

Кишка у европки тонка сегодня с Россией воевать. Европейцы уже не те. Они понимают что огребут от русских. Им как бы уже своё не потерять, чем за чужое воевать.