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Беззубые спартанцы: в Европе готовятся к вооружённому конфликту с Россией

Беззубые спартанцы: в Европе готовятся к вооружённому конфликту с Россией

Социологические опросы свидетельствуют о нежелании западной молодежи сражаться даже за свои страны Надо готовиться к «агрессии со стороны России» – с таким воинственным заявлением выступил 6 ноября перед депутатами Европарламента кандидат на пост еврокомиссара по обороне и космосу от Литвы Андрюс Кубилюс.

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Комментарии
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Eduard
Мир ржот,как Европа вцепилась в чужую страну и корчат из себя &quot;благодетелей&quot; естественно не за так,а за территории!
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3 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Мало не покажется, ни кто их задеть не бкдет
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1 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Кишка у европки тонка сегодня с Россией воевать. Европейцы уже не те. Они понимают что огребут от русских. Им как бы уже своё не потерять, чем за чужое воевать.
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1 час.

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