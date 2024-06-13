В Музее криптографии открывается Киноклуб

На ежемесячных встречах, организованных совместно с кинопрокатной компанией «Иноекино», участники не только будут смотреть фильмы, но и говорить о том, как темы доверия, угрозы, идеала, игры, бесконечности, случайности, понятные каждому человеку и всегда актуальные для кинематографа, приобретают новый смысл в мире криптографии.