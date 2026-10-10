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Спорт Уик-Энд

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В стане лидеров первой лиги - рокировка: «Урал» неожиданно проиграл на своем поле, уступил и «Ленинградец»

В стане лидеров первой лиги - рокировка: «Урал» неожиданно проиграл на своем поле, уступил и «Ленинградец»

В субботу практически завершился 13-й тур первенства России в 1-й лиге. Не сыгран остался только матч «Сочи» - «Уфа», который состоится завтра.

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