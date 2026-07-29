Выезд за границу превращают в уголовное преступление? Адвокат Ростислав Кравец отвечает

Как судьи превратили легальную поездку через пункт пропуска в «подрыв авторитета государства» и реальный срок? Может ли административное правонарушение произвольно становиться уголовным просто из-за размытого понятия «интересы державы»? Какие конкретные шаги предпримет защита, чтобы наказать судей, допустивших столь грубую ошибку? Адвокат Ростислав Кравец в эфире ответил на вопросы зрителей и чита… Читать далее: https://prav.