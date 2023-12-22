Подождете еще полгода: срок сдачи станции метро «Спортивная» может затянуться до середины 2024 года

Строить станцию метро «Спортивная» мэрия Новосибирска официально разрешила до лета 2024 года. Управление архитектурно-строительной инспекции мэрии опубликовало разрешение на продление строительства многострадальной станции метро «Спортивная» до 25 июня 2024 года.
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