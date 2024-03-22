Совбез ООН призвал привлечь к ответственности исполнителей, организаторов, финансистов и спонсоров «гнусного и трусливого» теракта

Совет Безопасности ООН в пятницу, 22 марта, выпустил заявление, в котором решительно осудил «гнусный и трусливый террористический акт» в Подмосковном концерном зале «Крокус Сити холл», а также призвал привлечь к ответственности «исполнителей, организаторов, финансистов и спонсоров» этого преступного акта, – сообщают СМИ.