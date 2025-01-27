Синоптик Колесов рассказал о погоде в Петербурге на 27 января – новые порции дождя и теплого воздуха

Специалист также поздравил горожан с днем полного освобождения Ленинграда от блокады Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале 27 января поздравил горожан с днем полного освобождения Ленинграда от блокады и рассказал о погоде в этот день.