Синоптик Колесов рассказал о погоде в Петербурге на 27 января – новые порции дождя и теплого воздуха

Специалист также поздравил горожан с днем полного освобождения Ленинграда от блокады Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале 27 января поздравил горожан с днем полного освобождения Ленинграда от блокады и рассказал о погоде в этот день.
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