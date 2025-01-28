Александр Стояногло: "Общество жаждет перемен, и они неизбежны"

Президентские выборы в Молдове ясно показали, что общество жаждет перемен, и они неизбежны. Такое мнение высказал бывший генеральный прокурор, экс-кандидат на пост президента Молдовы Александр Стояногло, передает Noi.
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