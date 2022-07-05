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Потратили - и хватит! Для чего Минфин резко сокращает бюджетные расходы

Потратили - и хватит! Для чего Минфин резко сокращает бюджетные расходы

Все пишут (со ссылкой на «Ведомости») о планах Минфина в ближайшие три года уменьшить расходы федеральной казны на 1,6 триллиона рублей, сократив расходы почти по всем госпрограммам и «непрограммным направления деятельности» Из этого делается вывод, что у власти есть проблемы с деньгами, иначе зачем бы ей понадобился секвестр бюджета? На самом деле, прямо сейчас никаких проблем с деньгами у власти нет, на то, на что начальство считает нужным для себя, оно тратит деньги не считая, и планирует делать это и впредь.

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