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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Тампа-Бэй» предлагала Бейкеру Мейфилду продлить контракт на два года

Стали известны подробности переговоров между «Тампа-Бэй Бакканирс» и квотербеком Бейкером Мейфилдом. По информации NBC Sports, клуб предлагал игроку не новый двухлетний контракт, а продление действующего соглашения еще на два сезона.

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