Популярные статьи

Свежие комментарии

Освобождённые российские бойцы рассказали СК, как над ними издевались в украинском плену

Освобождённые российские бойцы рассказали СК, как над ними издевались в украинском плену

Российские военнослужащие, которые в результате обмена пленными с украинской стороной были возвращены на территорию Российской Федерации, рассказали сотрудникам Следственного комитета РФ о многочисленных фактах насилия, которым они подвергались.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх