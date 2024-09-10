В Оренбургской области транспортные полицейские привлекли к ответственности гражданина, демонстрировавшего запрещенную символику в соцсетях

На днях сотрудники Орского линейного отдела МВД России на транспорте привлекли к административной ответственности 37-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя, который разместил в открытом доступе на своей странице популярной социальной сети запрещенную нацистскую символику.
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