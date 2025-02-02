Апатия: как избавиться от состояния, когда ничего не хочется

Специалисты рассказали, как справиться с апатией, сообщает издание «Горящая изба». Вероятно, каждый хоть раз сталкивался с состоянием, когда хочется смотреть сериалы, завернувшись в плед, и ничего не делать.
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