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HR-эксперт Быханов спрогнозировал рост спроса на механиков и инженеров

HR-эксперт Быханов спрогнозировал рост спроса на механиков и инженеров

Генеральный директор кадровой компании Владислав Быханов заявил, что до конца 2026 года высокий спрос сохранится на специалистов в промышленности, строительстве, цифровых технологиях и развитии городской среды.

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