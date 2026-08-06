HR-эксперт Быханов спрогнозировал рост спроса на механиков и инженеров

Генеральный директор кадровой компании Владислав Быханов заявил, что до конца 2026 года высокий спрос сохранится на специалистов в промышленности, строительстве, цифровых технологиях и развитии городской среды.
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