Нефть Brent торгуется вблизи сопротивления $97

По итогам дня 26 октября нефть марки Brent подорожала на 3,36%, до $96,03 за баррель. Цены на нефть продолжили восходящее движение на фоне общего укрепления доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
По итогам дня 26 октября нефть марки Brent подорожала на 3,36%, до $96,03 за баррель. Цены на нефть продолжили восходящее движение на фоне общего укрепления доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
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