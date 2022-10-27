Нефть Brent торгуется вблизи сопротивления $97

По итогам дня 26 октября нефть марки Brent подорожала на 3,36%, до $96,03 за баррель. Цены на нефть продолжили восходящее движение на фоне общего укрепления доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.