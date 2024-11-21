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Решение Байдена разрешить удары вглубь России объяснили

Решение Байдена разрешить удары вглубь России объяснили

Решение президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена разрешить Украине наносить удары вглубь территории России связано с победой Дональда Трампа на выборах, который скептичен в отношении поддержки Киева.

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