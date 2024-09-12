Собянин принял решение о восстановлении фасадов церкви Николы Заяицкого

Здание было построено в период с 1749 по 1754 год В своём Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по восстановлению фасадов церкви Николы Заяицкого, расположенной в районе Замоскворечье.
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