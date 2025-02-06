В последнее время подразделения ВС РФ значительно активизировали наступательные усилия на Харьковщине.
Российские войска обзавелись новым плацдармом на реке Оскол
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Виктор Старицын
Российская армия продолжает расширять плацдарм за рекой Оскол в Харьковской области. Промежуточную задачу создать еще одну точку давления на ВСУ в данном районе Харьковской области российские войска успешно реализовали. Нашли, чем хвалится. Ещё в 2022 году Харьков и Харьковскую область надо было освободить от бандеровских извергов. Но во всём виноваты наши переговорщики, которые заседали в Стамбуле. Если бы не эти иуды, предатели, война бы давно закончилась нашей победой. Переговорьщиков президент Владимир Путин предупреждал, смотрите - обманут, это же бандеровцы, как уже это было в 14 и 15 году. Видать хорошо им заплатили, если такой документ подписали "АКТ ДОБРОЙ ВОЛИ" По Стамбульскому варианту уже более миллиона, может уже и двух убитых, А сколько калек, не сосчитать. Сколько городов и сёл разрушено. Тогда в 2022 году, осталось совсем немного, полностью окружить Киев, и бандеровского режима не стало бы. Зелёный упырь уже готов был улететь к англосаксам. Когда наши воины, по вашему договору, ушли от Киева, и из Харьковской области, по приказу своих хозяев англосаксов и из - за океана – дали указания упырю, произвести акцию по уничтожению мирного населения. Как это уже это было с Нидерландским Боингом. Зелёный упырь дал команду своим овчаркам, всех вычислить и уничтожить, кто приветствовал освободителей от бандеровского ига. Бандеровцы всех убитых побросали вдоль дорог. А детей, чтоб не мстили за своих родителей, ведьма зелёного упыря продала детей англосаксам, как живой товар на органы. Пригласили западных журналистов, Показали по всем каналам ТВ, и сказали, что российские военные, уходя, уничтожили всё мирное население и побросали вдоль дорог, а их детей забрали в рабство. Весь талирантный запад и хохлы поверили в этот бред, и стали жестоко мстить нам – на радость англосаксам, ГОСДЕПУ, вместе с Джо Байденом. Вы что, кто командует всем этим – забыли, как эти нелюди, слуги Гитлера - бандеровцы беременным женщинам животы вспарывали. А грудных детей хватали за ногу и об угол дома разбивали головы. А сейчас что творят бандеровцы. В Харьковской области, в округ Харькова все лесах трупами завалены гражданским населением. Экскаватором роют рвы, заваливают убитыми, бульдозером ровняют, а потом сверху саженцы сажают. Уму непостижимо. На нашей святой земле бандеровцы пытают, взрываю, убивают стариков, женщин. А молодых девушек насилуют, а потом с особой жестокостью убивают. Никого не жалеют – даже детей. Эти все жертвы на вашей совести – переговорщики по «АКТ НЕ ДОБРОЙ ВОЛИ» В Кремле, Государственной Думе в Совете Федерации – о чём вы думаете. Вас народ избрал. Как вообще Вы до этого допустили. Или вообще ничего не думаете. Сколько я уже писал, когда произошел бандеравский переворот, все знали, что надвигается большая война – и надо было сразу вводить двухлетний призыв в армию. Первогодок усилено учить военному делу, а на второй год переводить на контрактную службу, со всеми льготами, и жесткими требованиями по службе – отечество в опасности. Только Вы там наверху ничего не видите – торговали с бандеровскими извергами. По телевизору, какой канал не включи – поют, танцуют, веселятся – пир во время чумы - а, у нас во время войны. Да – да у нас идёт настоящая война, бандеровские изверги свободно гуляют по нашей земле. Пытают, убивают стариков женщин, детей, насилуют молодых девушек. А по ТВ говорят, что мы успешно выдавливаем с нашей земли убийц в Курской области. В лоб бьют бандеровцев. Маршала Жукова надо подымать с могилы. Давно надо было взять в клещи, точнее окружить Харьков и освободить Харьковскую обл., и обязательно Сумскую и Черниговскую области. Бандеровцам останется только 2 вариант - поднять руки или будут уничтожены особенно в Курской области. Вы что не видите, не знаете, откуда бомбят наши города, и сёла. Давно надо было взять их в клещи, окружить и очистить от бандеровцев. А там всё пойдёт как по маслу – Полтавская, Днепропетровская, Николаевская. Но, а там и Одесская область. И бандеровцы побегут за бугор с западной Украины – потому что, они могут только пытать, насиловать, и убивать. А сейчас в МИДЕ говорят, что мы готовы договариваться по Стамбульскому варианту. Это что, опять предательство. Какой может быть с убийцами мирный договор. Это только полные идиоты, или предатели своёго отечества. Только, безоговорочная капитуляция бандеровского режима - тогда наступит мир на долгие годы. Другого пути нет. А бандеровских извергов, убийц мирного населения, в Магадан – золото копать. Зелёного упыря, как и его ведьму, и главного помощника зелёного упыря террориста Буданрва – ждёт международный суд, которых повесят, как немецких нацистов. PS
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21 час.
Виктор Старицын
PS. Глава российской дипмиссии подчеркнул, что Россия «готова к очень серьёзному разговору» по вопросу украинского урегулирования, однако для начала сторонам надо понять, о чем разговаривать по существу. Он отметил, что Россия готова вести переговоры, опираясь на проект мирного соглашения 2022 года, который обсуждался в Стамбуле. Посол также повторил, что любые обсуждения должны вестись с учетом сложившихся реалий, о которых многие не имеют представления. Вы что там, совсем ни чего не соображаете. Почему МИД говорит от имени всей России. Россияне не желают с извергами договариваться. Реалии должны быть только одни – безоговорочная капитуляция звериного бандеровского режима убийц и извергов. Если МИД пойдёт на сепаратные переговоры, как это уже было 2022 г. «АКТ НЕ ДОБРОЙ ВОЛИ». По вине переговорщиков уже погибло миллионы людей. И если сейчас Вы пойдёте по Стамбульскому варианту на такие же переговоры, то в будущем уже десятки миллионов, а может, и сотни миллионов будут убито. Если Вы на это пойдёте, то по всей РФ будет великий бунт, потому что, это предательство по всем погибшим. Вы этого хотите. Срочно надо показать всем фото, видео, и комментарии выживших людей. Показать всем, кто хочет идти на эти переговоры с бандеровскими извергами, нелюдями - которые зверски мучают, насилуют и убивают мирное население. И почему до сих пор, не отправят на зону в Магадан всех, кто был на переговорах в 2022 году. А то у нас одного убил – суд, и на зону. А здесь по их вине миллионы людей убитых, а иудам ничего. Похоже, предателям собственного народа хорошо заплатили – что они могут откупиться. Тогда в 2022 году, осталось совсем немного, полностью окружить Киев, и бандеровского режима не стало бы. Нет, наши переговорщики всё перевернули. Их наш президент Владимир Путин предупреждал, смотрите - обманут, это же бандеровцы, как уже это было в 14 и 15 году. Обманули дурачков на сорок кулачков. А у нас иуды, предатели. Народ у нас их осудил – когда суд их будет судить. Только, безоговорочная капитуляция бандеровского режима - тогда наступит мир на долгие годы. Другого пути нет. А бандеровских извергов, убийц мирного населения, в Магадан – золото копать. Зелёного упыря, как и его ведьму, и главного помощника зелёного упыря террориста Буданова – ждёт международный суд, которых повесят, как немецких нацистов.
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21 час.
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