Российские войска обзавелись новым плацдармом на реке Оскол

Виктор Старицын

Российская армия продолжает расширять плацдарм за рекой Оскол в Харьковской области. Промежуточную задачу создать еще одну точку давления на ВСУ в данном районе Харьковской области российские войска успешно реализовали. Нашли, чем хвалится. Ещё в 2022 году Харьков и Харьковскую область надо было освободить от бандеровских извергов. Но во всём виноваты наши переговорщики, которые заседали в Стамбуле. Если бы не эти иуды, предатели, война бы давно закончилась нашей победой. Переговорьщиков президент Владимир Путин предупреждал, смотрите - обманут, это же бандеровцы, как уже это было в 14 и 15 году. Видать хорошо им заплатили, если такой документ подписали "АКТ ДОБРОЙ ВОЛИ" По Стамбульскому варианту уже более миллиона, может уже и двух убитых, А сколько калек, не сосчитать. Сколько городов и сёл разрушено. Тогда в 2022 году, осталось совсем немного, полностью окружить Киев, и бандеровского режима не стало бы. Зелёный упырь уже готов был улететь к англосаксам. Когда наши воины, по вашему договору, ушли от Киева, и из Харьковской области, по приказу своих хозяев англосаксов и из - за океана – дали указания упырю, произвести акцию по уничтожению мирного населения. Как это уже это было с Нидерландским Боингом. Зелёный упырь дал команду своим овчаркам, всех вычислить и уничтожить, кто приветствовал освободителей от бандеровского ига. Бандеровцы всех убитых побросали вдоль дорог. А детей, чтоб не мстили за своих родителей, ведьма зелёного упыря продала детей англосаксам, как живой товар на органы. Пригласили западных журналистов, Показали по всем каналам ТВ, и сказали, что российские военные, уходя, уничтожили всё мирное население и побросали вдоль дорог, а их детей забрали в рабство. Весь талирантный запад и хохлы поверили в этот бред, и стали жестоко мстить нам – на радость англосаксам, ГОСДЕПУ, вместе с Джо Байденом. Вы что, кто командует всем этим – забыли, как эти нелюди, слуги Гитлера - бандеровцы беременным женщинам животы вспарывали. А грудных детей хватали за ногу и об угол дома разбивали головы. А сейчас что творят бандеровцы. В Харьковской области, в округ Харькова все лесах трупами завалены гражданским населением. Экскаватором роют рвы, заваливают убитыми, бульдозером ровняют, а потом сверху саженцы сажают. Уму непостижимо. На нашей святой земле бандеровцы пытают, взрываю, убивают стариков, женщин. А молодых девушек насилуют, а потом с особой жестокостью убивают. Никого не жалеют – даже детей. Эти все жертвы на вашей совести – переговорщики по «АКТ НЕ ДОБРОЙ ВОЛИ» В Кремле, Государственной Думе в Совете Федерации – о чём вы думаете. Вас народ избрал. Как вообще Вы до этого допустили. Или вообще ничего не думаете. Сколько я уже писал, когда произошел бандеравский переворот, все знали, что надвигается большая война – и надо было сразу вводить двухлетний призыв в армию. Первогодок усилено учить военному делу, а на второй год переводить на контрактную службу, со всеми льготами, и жесткими требованиями по службе – отечество в опасности. Только Вы там наверху ничего не видите – торговали с бандеровскими извергами. По телевизору, какой канал не включи – поют, танцуют, веселятся – пир во время чумы - а, у нас во время войны. Да – да у нас идёт настоящая война, бандеровские изверги свободно гуляют по нашей земле. Пытают, убивают стариков женщин, детей, насилуют молодых девушек. А по ТВ говорят, что мы успешно выдавливаем с нашей земли убийц в Курской области. В лоб бьют бандеровцев. Маршала Жукова надо подымать с могилы. Давно надо было взять в клещи, точнее окружить Харьков и освободить Харьковскую обл., и обязательно Сумскую и Черниговскую области. Бандеровцам останется только 2 вариант - поднять руки или будут уничтожены особенно в Курской области. Вы что не видите, не знаете, откуда бомбят наши города, и сёла. Давно надо было взять их в клещи, окружить и очистить от бандеровцев. А там всё пойдёт как по маслу – Полтавская, Днепропетровская, Николаевская. Но, а там и Одесская область. И бандеровцы побегут за бугор с западной Украины – потому что, они могут только пытать, насиловать, и убивать. А сейчас в МИДЕ говорят, что мы готовы договариваться по Стамбульскому варианту. Это что, опять предательство. Какой может быть с убийцами мирный договор. Это только полные идиоты, или предатели своёго отечества. Только, безоговорочная капитуляция бандеровского режима - тогда наступит мир на долгие годы. Другого пути нет. А бандеровских извергов, убийц мирного населения, в Магадан – золото копать. Зелёного упыря, как и его ведьму, и главного помощника зелёного упыря террориста Буданрва – ждёт международный суд, которых повесят, как немецких нацистов. PS