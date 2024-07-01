Оперативный штаб Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает работать над ситуацией с наводнением в селе Малояз

Оперативный штаб Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжает работу на территории Республики Башкортостан в связи с повышением уровня реки Юрюзань из-за сброса воды из двух водохранилищ в Челябинской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии