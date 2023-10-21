«Ак Барс» проведет церемонию в честь Михаила Глухова перед матчем с ЦСКА. Игрок завершил карьеру после 15 сезонов в КХЛ

«Благодарим за невероятную самоотдачу, честный труд и неоценимый вклад в победы «Ак Барса»! 22 октября перед матчем с ЦСКА пройдет торжественная церемония, на которой мы еще раз скажем спасибо Мише за каждый матч, проведенный в «Ак Барсе».