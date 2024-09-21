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Овечкин безумно заряжен на новый сезон! Русский супермен призывает забыть про его возраст и верит в новых партнеров

Овечкин безумно заряжен на новый сезон! Русский супермен призывает забыть про его возраст и верит в новых партнеров

«Вашингтон» начал подготовку к новому регулярному чемпионату.Александр Овечкин начинает свой 20-й сезон в НХЛ, находясь на пороге значимого события в истории НХЛ — разговоров о рекорде всех времен по голам будет еще много.

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