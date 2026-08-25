Japan Power Prices Surge To Highest Since 2023 By Tsvetana Paraskova of OilPrice.com Japan’s nationwide day-ahead electricity price soared by 20% in one week to settle on Monday at the highest level since January 2023, as gas supply disruptions from the Middle East and an intense heatwave pushed up prices and consumption.
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