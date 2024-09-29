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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» не обыгрывает «Атлетико» в 4 матчах Ла Лиги подряд – 3 ничьих и поражение

Дерби в 8-м туре Ла Лиги завершилось вничью (1:1). «Реал» не побеждает «Атлетико» в 4 последних матчах Ла Лиги – у команды Карло Анчелотти поражение и 3 ничьих.

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