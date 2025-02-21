Рубль может продолжить укрепление

Вчера рынок акций продолжил консолидацию у локальных максимумов. Индекс МосБиржи пытался выйти выше отметки 3300 пунктов, однако не смог удержать ее в отсутствие значимых новостей, завершив вечернюю сессию символическим снижением.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)