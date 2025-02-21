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Рубль может продолжить укрепление

Рубль может продолжить укрепление

Вчера рынок акций продолжил консолидацию у локальных максимумов. Индекс МосБиржи пытался выйти выше отметки 3300 пунктов, однако не смог удержать ее в отсутствие значимых новостей, завершив вечернюю сессию символическим снижением.

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