С личным составом мотострелковых подразделений Ленинградского военного округа провели комплексные занятия по армейской тактической стрельбе

Военнослужащие отработали элементы по скрытному перемещению между боевыми позициями, выполнили стрельбы из различных положений по статическим и динамическим мишеням, расположенным на расстоянии от 200 до 500 метров.
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