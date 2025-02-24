Microsoft по-тихому выпустила бесплатный Office — с неотключаемой рекламой и кучей ограниченийMicrosoft без лишнего шума выпустила бесплатную версию пакета приложений Office для Windows, которая позволяет создавать и редактировать документы в Word, Excel и PowerPoint без оформления подписки Microsoft 365 или покупки лицензионного ключа.