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Никонов извинился перед Мелошем: «Очень переживаю. Не хотел нанести какую-то травму»

Никонов извинился перед Мелошем: «Очень переживаю. Не хотел нанести какую-то травму»

Нападающий московского «Динамо» Андрей Никонов принес извинения защитнику минского «Динамо» Николасу Мелошу.

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