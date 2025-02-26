Названа серьезная опасность пакетированного чая

Нутрициолог Фарисеева: пакетированный чай способствует росту раковых клеток В пакетированный чай добавляют ароматизаторы, полученные химическим методом, что может способствовать росту раковых клеток, изменению метаболизма и другим нарушениям, предупредила нутрициолог Наталья Фарисеева.
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