Результаты: ZLM Tour-2026. Этап 2

Westkapelle — Heinkenszand, 193,8 км 1 Mathias Vacek (Cze) Lidl-Trek 3:56:20 2 Tim Van Dijke (Ned) Red Bull — Bora — Hansgrohe 0:00:00 3 Danny Van Poppel (Ned) Red Bull — Bora — Hansgrohe 0:00:10 4 David Dekker (Ned) Beat Cc P/B Saxo 5 Anthony Turgis (Fra) Totalenergies 6 Maximilian Richard Walscheid (Ger) Lidl-Trek 7.
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