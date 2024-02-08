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В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" грузовой автомобиль полностью сгорел при возгорании на ходу

В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" грузовой автомобиль полностью сгорел при возгорании на ходу

Донские пожарные выехали на происшествие, но спасти КамАЗ так и не смогли.Дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, седьмого февраля, на повороте на станицу Троицкую Красносулинского района Ростовской области.

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